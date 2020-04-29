‪ أمير القصيم يوجّه بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة توازن العرض والطلب بأسواق المنتجات الزراعية

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة وبحث معوّقات توازن العرض والطلب في أسواق المنتجات الزراعية كافة بالمنطقة، والرفع بما يستوجب تجاه متابعتها وإيجاد الحلول السريعة التي تواجه التسويق، وتضمنت اللجنة إمارة المنطقة وأمانة القصيم وفرعي وزارتي: البيئة والمياه والزراعة، التجارة وشرطة المنطقة، بالإضافة إلى اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية وعدد من كبار المزارعين المهتمين بالتسويق.

وقال الأمير فيصل، أن اللجنة تم تشكيلها؛ نظرًا لوفرة الإنتاج الزراعي الذي يميز المنطقة، ولما يواجهه مزارعوها من عوائق تحول دون تسويقهم منتجاتهم، ولحاجة مناطق المملكة لمثل هذه المحاصيل الزراعية المتميزة، ولضمان سلسلة الإمدادات للمنتجات الزراعية للأسواق المجاورة بكل يسر وسهولة بتنقل شاحنات المنتجات التي تظهر يوميًّا وبكميات وفيرة من منطقه القصيم والتي تعتبر سله الغذاء للمملكة في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه المزارعون والمنتجون من القيادة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تولي المزارع جل عنايتها واهتمامها كون الزراعة من مقومات الأمن الغذائي الوطني، مشددًا على أهمية قيام اللجنة بدورها على وجه السرعة لدعم المزارعين بشكل مباشر بمساعدتهم في تسويق منتجاتهم بسعر عادل يشجعهم على الاستمرار في ضل توفر هذه المنتجات الزراعية الغذائية المهمة ولكافة أنحاء المملكة.

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