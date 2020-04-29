حساب المواطن يجدد التذكير بآلية تسجيل المستفيدين الجدد

أكد أنها مشروطة بمراجعة ضوابط البرنامج..
جدَّد برنامج حساب المواطن، التذكير بتوقف تسجيل أي مستفيدين جدد لديه، حتى مراجعة ضوابط البرنامج.
جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن بشأن استفسار تلقاه عبر «تويتر» من إحدى المستفيدات، طالبت فيه بتسجيلها كفرد مستقل، وقال البرنامج، إن التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست اهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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