مؤسسة الملك فهد الخيرية تدعم 1500 أسرة محتاجة بمكة المكرمة

وافق الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الملك فهد الخيرية، على دعم جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع 1500 سلة غذائية لصالح 1500 أسرة محتاجة.

يأتي هذا الدعم من مؤسسة الملك فهد الخيرية لمد يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة، التي توقفت نشاطاتها بمكة المكرمة.

ويمثل هذا الدعم استمرارًا لنهج مؤسسة الملك فهد الخيرية في دعم المشروعات والمبادرات في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن «نماء» تكفل ما يزيد على 13 ألف أسرة فقيرة في منطقة مكة المكرمة، يبلغ عدد أفرادها أكثر من 55 ألف شخص، من خلال مجموعة من المشروعات والبرامج التي تندرج تحت أربعة محاور رئيسة هي: الطعام والكساء والسكن والتمكين، وذلك ضمن استراتيجية واضحة لمعالجة الفقر وتخفيف آثاره.