بالتعاون مع جمعية نماء
وافق الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الملك فهد الخيرية، على دعم جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع 1500 سلة غذائية لصالح 1500 أسرة محتاجة.
يأتي هذا الدعم من مؤسسة الملك فهد الخيرية لمد يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة، التي توقفت نشاطاتها بمكة المكرمة.
ويمثل هذا الدعم استمرارًا لنهج مؤسسة الملك فهد الخيرية في دعم المشروعات والمبادرات في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن «نماء» تكفل ما يزيد على 13 ألف أسرة فقيرة في منطقة مكة المكرمة، يبلغ عدد أفرادها أكثر من 55 ألف شخص، من خلال مجموعة من المشروعات والبرامج التي تندرج تحت أربعة محاور رئيسة هي: الطعام والكساء والسكن والتمكين، وذلك ضمن استراتيجية واضحة لمعالجة الفقر وتخفيف آثاره.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الملك فهد الخيرية تدعم 1500 أسرة محتاجة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.