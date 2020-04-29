عاجل-خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط شهادة وشركة حكومية لخدمات التعدين

وافق مجلس الوزراء على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني. كما وافق المجلس في جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

تهان وتبريكات

في بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة الدول الإسلامية الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعين الجميع لاغتنام أوقاته، والتعرض لنفحاته، بصالح الأعمال والأقوال، والتنافس في فعل الخيرات.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، ولمواطني المملكة وجميع الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة.

دعوات صادقة

قدر المجلس المضامين القيّمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة، وما أكده من تشرّف هذه البلاد بخدمة بيت الله الحرام، ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن، والاعتزاز بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد. وشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكل المرابطين في الحدود والثغور، والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته، والتصدي لهذه الجائحة.

إجراءات وتدابير

أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة، منوها في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقدٍ بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة. وكذلك بصدور الأمر الكريم برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جهود دولية

تناول مجلس الوزراء ما توليه المملكة من جهود على المستوى الدولي ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية، في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مشيراً في هذا السياق إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين، للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كافة والأفراد، بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وسد الفجوة التمويلية. وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

تفطير الصائمين

بين القصبي أن المجلس أشار إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لهذا العام 1441، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18 دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم، يجسد جانبا مما يوليه ـ رعاه الله ـ من تعاهد للأعمال الخيرة في هذا الموسم العظيم لإخوانه المسلمين بالعالم وتلمس احتياجاتهم.

مستجدات الأحداث

استعرض مجلس الوزراء، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدّدا على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه. مشيدا المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

التباحث والتوقيع

تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم ( 490 ) وتاريخ 12 / 11 / 1437، ورقم (720 ) وتاريخ 28 / 12 / 1438، ورقم ( 257 ) وتاريخ 16 / 5 / 1440، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ( سابقاً ) وكل من : وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

مشروع اتفاقية

تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

البرنامج الإنمائي

تفويض وزير الخارجية ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.

تبادل الأخبار

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرة تفاهم

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

أمن غذائي

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي .

النقل الجوي

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي.

منتجات طبية

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الموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

الوقاية من الفساد

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

لجنة مكافحة المخدرات

تعيين الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، والدكتور بندر بن محمد حجار، والدكتور محمد بن علي آل هيازع، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

الفصل في المنازعات

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من : الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والدكتور سعد بن محمد الرشيد. وتمت الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

ترقيات على الـ14 والـ15

ـ عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة ( كبير مفوضي إفتاء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .

ـ سعيد بن صالح بن سعيد الشهراني إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود .

ـ مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة ( مدير عام إدارة الموارد البشرية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .

ـ عبدالرحمن بن محمد بن حمد الصقيهي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .

ـ محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة ( رئيس بلدية محافظة القطيف ) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية محافظة القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

ـ سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة ( مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ـ رياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

اتفاقيات ومذكرات

- مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم مع المغرب

- إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع فيتنام

- مشروع مذكرة تفاهم بين تحلية المياه ووزارة الطاقة الأمريكية

- مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجال الأمن الغذائي

- اتفاقية مع اليونان في مجال خدمات النقل الجوي

- مذكرة تفاهم مع الهند في مجال تنظيم المنتجات الطبية

- مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة في مجال الوقاية من الفساد

لجان وفروسية

- إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

- الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية