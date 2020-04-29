66 ألف طن من حبحب وادي الدواسر يغذي الأسواق

بدأ المستثمرون في زراعة الحبحب بمحافظة وادي الدواسر في تسويق إنتاج مزارعهم بوافر إنتاج يتجاوز 66 ألف طن زرعت على مساحة بلغت أكثر من 1700 هكتار من الأراضي الزراعية.

وأوضح أحد مسوقي الحبحب في الوادي موفي بن فيصل آل عثيمين، أن بواكير المنتج بدأت الأسبوع الماضي، ويرد للسوق حالياً 150 مركبة يتوقع أن يتضاعف العدد الأسبوع المقبل، حيث تحمل كل مركبة ما بين 140 إلى 170 ثمرة بحسب الحجم، وتتراوح سعر المركبة الواحدة ما بين الـ 2000 ريال إلى 2400 ريال، ويصل إلى أقل من ذلك في نوع الجاكي الذي يبلغ متوسط سعر حمولة المركبة 1300، و1000 ريال لحمولة المركبة من نوع ملكوتي، متوقعا انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل مع توفر كميات أكبر من الإنتاج. وأشار إلى أن الكثير من المركبات الكبيرة والثلاجات تنقل الحبحب من المزارع مباشرة إلى مختلف مناطق المملكة، حيث يعتبر حبحب وادي الدواسر الأول نزولاً في الأسواق.

خبرات زراعية

أفاد الفني زراعي عبدالله آل غانم المتخصص في إنتاج النبات، أن خبرات مزارعي المحافظة تزداد عاما بعد آخر، وهو ما شكل نجاح زراعة الحبحب هذا العام، ومن أهم الخبرات الزراعة الأراضي الخصبة جيدة الصرف أو الأراضي الرملية الخصبة إذا ما اعتني بالتسميد العضوي والكيماوي، وهو ما يؤدي إلى قوة نمو النبات وجودة المحصول كما ونوعا وقلة انتشار الأمراض الفطرية.

وأرجع آل غانم التسويق المبكر هذا العام لمحصول الحبحب إلى الزراعة المبكرة في الأيام الباردة باستخدام الأنفاق البلاستيكية، وهى عبارة عن أقواس من السلك المجلفن بقطر 5 مليمترات وطول 2 متر، وتغرس بطول المصاطب على أبعاد 1.5 متر، ثم يفرد البلاستيك (سمك 60 ميكرونا) فوقها ويثبت من جميع الجوانب بالترديم بالتربة أو الرمل وتعمل فتحات للتهوية بتقدم النباتات في العمر، وعند بدء التزهير وتحسن الجو يتم رفع الغطاء البلاستيك تدريجياً إلى أن يتم الاستغناء عنه تماماً عند بداية التزهير.

التغذية الورقية

عن الأمراض التي تصيب الحبحب قال آل غانم: إن المجموع الخضري إذا تعرض لظروف غير ملائمة مثل الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة، فإنه يعتمد على التسميد الأزوتي في صورة يوريا حتى تتحسن الحالة ثم يرجع إلى برنامج التسميد العادي، كما أنه إذا تعرض المجموع الجذري إلى أضرار مثل التعفن أو الإصابة بالديدان والنيماتودا أو زيادة الملوحة فإنه يجب الاعتماد أساساً على التغذية الورقية بالرش بأحد مركبات الأسمدة الورقية.

أبحاث علمية

أوضح أحد بائعي قطاع التجزئة مبارك ناصر الجريد، أن الأسعار معتدلة وفي متناول الجميع، حيث لا يتجاوز سعر الثمرة الواحدة كبيرة الحجم من النوع الأبيض المعروف بالسيدلان 25 ريالا، ويصل إلى 10 ريالات بحسب الحجم، مُشيرا إلى رضى المتسوقين بالأسعار التي يرى أنها معتدلة جدا.

وأثبتت الكثير من الدراسات الحديثة والأبحاث العلمية أن للحبحب فوائد جمّة لصحة الإنسان – بإذن الله – منها كما يقول المتخصص في التغذية عبدالرحمن ناصر الدوسري، إنه يقلل ترسّب حمض البوليك في الدم، مبينًا أن مادة «الليكوبين» الموجودة في الحبحب تعد من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان.

مكونات الحبحب الأحمر

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10 جرامات من السكر

نصف جرام من البروتين

7 مليجرامات دهون

9 مليجرامات كالسيوم

5 مليجرامات فيتامين A

10 مليجرامات فيتامين C

30 مليجراما من الحديد

3 مليجرامات صوديوم

10 مليجرامات مغنيسيوم