44 مليون عملية وربط 101 جهة حكومية بالنفاذ الموحد

كشف تقرير حديث صادر عن وحدة التحول الرقمي عن تنفيذ 44 مليون عملية للأفراد من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، وربط 101 جهة حكومية بالخدمة.

إتمام المعاملات

بحسب التقرير فالهوية الرقمية للأفراد تمكن المواطنين والمقيمين مـن النفاذ علـى منظومة الخدمات العامة، وتوفر السهولة، وتزيد الكفاءة في إتمام المعاملات والحصول على الخدمات المطلوبة، ومنها خدمات الأفراد، وهي خدمة وطنية لتعريف هويات الأفراد إلكترونيا أمام مقدمي الخدمات الحيوية الحكومية، وتم خلالها تنفيذ 44 مليون عملية للأفراد في العام الماضي.

خدمات المنشآت

تقدم الخدمة رقما موحدا للتعريف بالمنشآت غير الحكومية في المملكة يصدر آليا من مركز المعلومات الوطني من خلال وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل، وقد تم خلال العام 2019 إصدار 2.4 مُليون رقم موحد للمنشآت، وتحديث بيانات 12 مليون عامل.

وخدمة النفاذ الوطني الموحد هي مبادرة وطنية من وزارة الداخلية بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية، حيث بدأت كثير من الجهات الحكومية والخاصة بمواكبة التطور وتقديم خدماتها من خلال بوابات إلكترونية باستخدام معرفات إلكترونية (اسم مستخدم ورقم سري) كأداة تَحَقُق تسمح بالوصول إلى مواقع خدماتها الإلكترونية، والتي هي في حقيقتها تعتبر هوية رقمية وترتبط بشخص الفرد وتمثل هويته في التعاملات الإلكترونية وتسمى «هوية رقمية».

وتهدف المبادرة لإيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات المهمة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق.

أهداف النفاذ الموحد

إيجاد نظام وطني تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في الثقة وإدارة الهوية الرقمية

إصدار «هوية إثبات إلكترونية» للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية

إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة

الخدمات

التسجيل الذاتي للمستخدمين

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التوثق من المستخدمين

التسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات

تحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الإنترنت

الدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق

التصديق على المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق

إحصاءات الخدمة في 2019

44 مليون عملية تم تنفيذها للأفراد من خلال النفاذ الوطني الموحد

101 جهة تم ربطها بخدمة النفاذ الوطني الموحد

2.4 مليون منشأة أصدر لها رقم موحد

12 مليون عامل تم تحديث بياناته