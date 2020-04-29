استمرار العملية التعليمية بـ5 منصات

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، أن العملية التعليمية بالمملكة استمرت عن بعد من خلال 5 قنوات رسمية و 20 قناة تلفزيونية قدمت وزارة التعليم من خلالها دروسا للطلاب والطالبات.

وعرض الدكتور الزائدي خلال استضافته في الحلقة السادسة من لقاءات تحدي الأزمة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بعنوان «تحديات التعليم في ظل جائحة كورونا»، مبادرات التعليم ومنظومتها الرقمية للطلاب والطالبات.