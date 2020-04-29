إزالة 4 آلاف تشوه بصري بالطائف

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات، وإزالة الكتابات العشوائية وإعادة الطلاء، وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وشمل برنامج العمل أكثر من 120 حيا وشارعا، حيث تمت معالجة أوجه التشوه البصري بها من خلال فرق عمل مختصة.
وتعمل آليات الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على برنامج شامل لفحص اللوحات الإرشادية وصيانتها وإزالة الكتابات العشوائية والملوثات البصرية، حيث تعمل الفرق المختصة في الميدان على مدار اليوم لإنجاز البرنامج المحدد لتحسين المظهر العام لمدينة الطائف.
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