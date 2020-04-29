خيارات رقمية
بين المتحدث الرسمي الباحص أن «بوابة المستقبل» هي منصة رقمية تعتبر واحدة من الخيارات الرقمية التي قدمتها وزارة التعليم لطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية، حققت من خلالها التعليم عن بعد إلى جانب عدة بدائل أخرى منها قناة عين في 20 قناة فضائية بثت الدروس مباشرة، وكذلك منصة منظومة التعليم الموحدة وبوابة عين الإثرائية، وفي منصة بوابة المستقبل تم تفعيل الكثير من القاعات الافتراضية تفاعل معها الطلاب والطالبات عبر إثراء المنصة بالمحتوى التفاعلي والإثرائي، وتقديم مختلف الأنشطة الرقمية التي أتاحت لهم الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة وبصورة مشوقة جدا.
وأكد أن المبادرات الرقمية ستعزز من الإستراتيجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي، بإيجاد بيئة تعلمية تفاعلية إثرائية رقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر 954 معلما يجتازون المنصة الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.