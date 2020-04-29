954 معلما يجتازون المنصة الرقمية

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، مساهمة 954 معلما ومعلمة من 258 مدرسة مطبقة لبوابة المستقبل بتعليم المنطقة الشرقية في وضع بصمة نجاح لهم عبر تحقيق نسبة 100 %في تفعيل المنصة الرقمية والتي واكبت تحقيق أهداف التعليم عن بعد لأكثر من 71083 طالبا وطالبة وسط مشاركة 80 مشرفا ومشرفة تربوية، فضلاً عن قادة المدارس، حيث أشرفوا على عملية رحلة التعليم عن بعد على مدى 5 أسابيع متتالي، والتي لا زالت عجلتها دائرة بالتعليم عن بعد لتحقيق الأهداف المنشودة.

خيارات رقمية

بين المتحدث الرسمي الباحص أن «بوابة المستقبل» هي منصة رقمية تعتبر واحدة من الخيارات الرقمية التي قدمتها وزارة التعليم لطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية، حققت من خلالها التعليم عن بعد إلى جانب عدة بدائل أخرى منها قناة عين في 20 قناة فضائية بثت الدروس مباشرة، وكذلك منصة منظومة التعليم الموحدة وبوابة عين الإثرائية، وفي منصة بوابة المستقبل تم تفعيل الكثير من القاعات الافتراضية تفاعل معها الطلاب والطالبات عبر إثراء المنصة بالمحتوى التفاعلي والإثرائي، وتقديم مختلف الأنشطة الرقمية التي أتاحت لهم الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة وبصورة مشوقة جدا.

وأكد أن المبادرات الرقمية ستعزز من الإستراتيجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي، بإيجاد بيئة تعلمية تفاعلية إثرائية رقمية.