الأرصاد والمدني يحذران من تواصل أمطار عسير

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، أن الأمطار شملت مركز طبب وكانت خفيفةً، وكذلك مركز الفرشة كانت من متوسطة إلى خفيفة، وأمطار محافظة طريب من متوسطة إلى خفيفة، ولم تشهد تلك الأمطار أي أضرار تُذكر، مبيناً أن هناك تنسيقا مشتركا حول التنبيهات التي تصدر من هيئة الأرصاد لمتابعة حالة الأمطار وما قد ينتج عنها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مخاطر المغامرة في السيول والحفاظ على سلامتهم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد أصدرت أمس عبر موقعها الرسمي توقعات حول هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض، كذلك على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أمطار المدن والمراكز
عسير
مركز طبب - خفيفة
طريب - وسط البلد - متوسطة إلى خفيفة
مركز الرفغة - الحرجة
مركز الحفائر - شرق خميس مشيط
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