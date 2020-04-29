وقال المنظري «أصبحت هذه المعركة أكثر تحدياً مع ظهور الفيروس في بلدان مثل سورية وليبيا واليمن». وأضاف «خلَّفَت عقود وسنوات من النزاع، يصاحبه في بعض الأحيان كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، في هذه البلدان نُظُماً صحية ضعيفة، وهناك ملايين الأشخاص الذين هم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي».
من ناحية أخرى، حذّر المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية من قيام بعض الدول بـ«رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني». وقال إن ذلك قد يتسبب بـ«عودة ظهور فيروس كوفيد19- وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة».
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تدعو للتريث في رفع القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.