الصحة العالمية تدعو للتريث في رفع القيود

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحافي أمس من تداعيات ظهور فيروس كورونا الجديد في سورية وليبيا واليمن، كما دعا دول المنطقة إلى التريث في رفع القيود.

وقال المنظري «أصبحت هذه المعركة أكثر تحدياً مع ظهور الفيروس في بلدان مثل سورية وليبيا واليمن». وأضاف «خلَّفَت عقود وسنوات من النزاع، يصاحبه في بعض الأحيان كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، في هذه البلدان نُظُماً صحية ضعيفة، وهناك ملايين الأشخاص الذين هم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي».

من ناحية أخرى، حذّر المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية من قيام بعض الدول بـ«رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني». وقال إن ذلك قد يتسبب بـ«عودة ظهور فيروس كوفيد19- وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة».