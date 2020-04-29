1168 سلة غذائية للمتضررين من الأزمة بالشرقية

باشر مركز العمليات والمبادرات المجتمعية توزيع سلال غذائية لـ1168 متضررا من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا . وقال المشرف العام على المركز ونائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان إن المركز وزع السلال الغذائية ضمن حملة «خير الشرقية» التي يشرف على تنفيذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، موضحا أن السلال شملت الدمام والخبر والنعيرية. من جانبها، قالت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي إن الحملة تستهدف الفئات الأكثر تضررًا من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات، موضحةً أنه يتم استقبال طلبات الدعم من الفئات المحتاجة عبر القنوات الرسمية التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها بالمنطقة الشرقية مركز العمليات والمبادرات المجتمعية.



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