أمراض أخرى
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن مريضا واحدا من بين كل 6 أشخاص مصابين بالفيروس تتفاقم حالته، ويواجه صعوبة بالغة في التنفس. وكشفت دراسات، أمس، أن الفيروس الخطير لا يضرب فقط الجهاز التنفسي والرئتين بل أعضاء أخرى من الجسم مثل الكلى، ويصيب كذلك بجلطات دموية تعرقل سريان الدم كما حصل مع الممثل الكندي نيك كورديرو، ما اضطر الأطباء إلى بتر رجله.
وقد يؤدي تشكل الجلطات الدموية إلى خنق عمل الأعضاء الأخرى، وعندما يتجلط الدم في الرجل يمكن للجلطة أن تنتقل صعودا إلى الرئتين وتسد الشريان ووقف عملهما وإصابة المريض بجلطة رئوية، ويمكن عندما تضرب القلب أن تصيب المريض بأزمة قلبية وبجلطة دماغية إن ضربت الدماغ.
وقد سُجلت كل هذه السيناريوهات لدى مرضى COVID-19، ولم يكونوا يعانون من أي عامل خطر قبل إصابتهم بالفيروس.
أنواع التنفس الاصطناعي
التنفس بالضغط
تحديد كمية الهواء المتدفقة إلى الرئتين حسب ضغط الهواء
التنفس بالحجم
السماح بتدفق الهواء إلى الرئتين حتى يصل إلى حجم محدد سلفا
التنفس حسب الوقت
يعمل وفقا لفترة محددة سلفا
كانت هذه تفاصيل خبر حصر وتقييم أجهزة التنفس المتوفرة في القطاعات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.