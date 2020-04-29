عسيري يدشن النسخة الأولى للعمل التمويني وتنفيذ 1667 زيارة رقابية

دشن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، النسخة الأولى من دليل إجراءات العمل بالتموين الطبي بصحة عسير، والذي يتضمن العديد من المهام الوظيفية للعاملين والارتباطات الوظيفية بين الرئيس والمرؤوس لجميع الموظفين، بهدف تحديد المهام وتوضيحها بما يتماشى مع معايير الوزارة والمعايير العالمية الآيزو (ISO9001:2015)، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس إبراهيم آل هتيلة، ومدير التموين الطبي بصحة عسير خالد القرني.

وأوضحت صحة عسير أن هذا الإجراء التطويري من خلال هذا الدليل سيضمن توحيد الإجراءات التي يقوم بها العاملون مع السرعة في الإنجاز والعمل بمنهج مؤسساتي دقيق يعتمد على الأنظمة واللوائح الوزارية المعتمدة والمحدثة.

وأكدت صحة عسير أن فريق العمل يطمح للتطوير بصفة مستمرة لمجاراة كافة المتغيرات وبما يتناسب مع بيئة العمل للحصول على أفضل النتائج، ولتجنب وحل كافة المشاكل والعقبات التي تعيق الأعمال التموينية لكلٍّ من الأدوية واللوازم المخبرية والمستلزمات الطبية وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات لجميع المستفيدين بجودة وكفاءة عاليتين بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من جانب آخر، نفذت صحة عسير ممثلة في إدارة الالتزام 1667 زيارة رقابية ميدانية متنوعة منذ بدء أزمة كورونا، وذلك من تاريخ 9/ 2/ 2020 بهدف ضبط سير العمل والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومتابعة مستويات التوفر للمعقمات والكمامات والأدوية في الصيدليات، والتأكد من تطبيق الفرز البصري وإجراءات مكافحة العدوى للمستشفيات والمجمعات، وتطبيق تعليمات وقرارات مركز القيادة والتحكم بصحة عسير، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وبمتابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وأوضح مدير إدارة الالتزام بصحة عسير علي بن موسى الغثيمي، أنه تم تنفيذ 800 زيارة خلال الفترة المذكورة وبشكل متكرر للمستشفيات الخاصة، وتنفيذ 677 زيارة للصيدليات، و170 زيارة لمجمعات طبية خاصة، و20 زيارة لعيادات طبية متخصصة تابعة للقطاع الصحي الخاص، مع رفع تقرير يومي للإدارة المعنية بوزارة الصحة عن التوفر، وكذلك تقرير عن الفرز البصري.

وأضاف: تم التعامل مع 400 بلاغ وارد إلى مركز الاتصال 937 والتعامل معها وفق الأنظمة المحددة لذلك فيما يخص إدارة الالتزام، مؤكدا استمرار الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة بكل دقة، والاشتراك مع كافة اللجان الصحية من مكافحة العدوى والصحة العامة، وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة التجارة والجهات ذات الاختصاص، كلٌّ فيما يخصه، ودعم كافة المرافق الصحية لتلافي أي ملاحظات حفاظا على سلامة المجتمع والأمن الصحي.