

دكار 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة السنغالية اليوم أنها سجلت 47 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 823 حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل أي وفاة، ليستقر العدد الإجمالي عند 9 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين 296 شخصًا.

وكانت السلطات السنغالية فرضت حظرًا وأغلقت الجامعات والمدارس وأوقفت الأنشطة الثقافية والرياضية في محاولة لكبح تفشي جائحة كورونا في البلاد.

// انتهى //

01:39ت م

0261



دكار 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسأكدت وزارة الصحة السنغالية اليوم أنها سجلت 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 823 حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل أي وفاة، ليستقر العدد الإجمالي عند 9 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين 296 شخصًا.وكانت السلطات السنغالية فرضت حظرًا وأغلقت الجامعات والمدارس وأوقفت الأنشطة الثقافية والرياضية في محاولة لكبح تفشي جائحة كورونا في البلاد.// انتهى //01:39ت م0261

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.