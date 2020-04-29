السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فايروس "كورونا"



الرياض 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فايروس "

// انتهى //

01:34ت م

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الرياض 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فايروس " كورونا " المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي ( 3000 ) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //01:34ت م0260

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