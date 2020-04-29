السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف: اتباعنا للإجراءات الوقائية من كورونا سيسهم في تجنب زيادة الحالات



سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وقال سموه خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي: "إن علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا، لافتاً سموه النظر إلى أن اتباع التعليمات الوقاية من الجائحة سيسهم - بإذن الله - في تجنب الإصابة بالفيروس.

بعد ذلك استمع سموه لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومتابعة الزيارات الميدانية لمقار العمالة الوافدة ونقلهم لمباني المدارس المخصصة لهم.

كما جرى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الأمانة والبلديات لمنع ازدحام المحلات التجارية وتطبيق المسافات والتباعد خلال عملية التسوق، مع تكثيف الإجراءات التوعوية ، واستعراض توفر المستلزمات الطبية والمواد الغذائية واستقرار أسعارها ، وتشديد الرقابة على الأسواق.

ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتضافر الجهود لكي لا تُهدر جهود الدولة وما اتخذته من إجراءات للوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بذلك، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يدفع البلاء عن الجميع.

// انتهى //

01:33ت م

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سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وتطبيق كافة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.وقال سموه خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي: "إن علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا، لافتاً سموه النظر إلى أن اتباع التعليمات الوقاية من الجائحة سيسهم - بإذن الله - في تجنب الإصابة بالفيروس.بعد ذلك استمع سموه لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومتابعة الزيارات الميدانية لمقار العمالة الوافدة ونقلهم لمباني المدارس المخصصة لهم.كما جرى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الأمانة والبلديات لمنع ازدحام المحلات التجارية وتطبيق المسافات والتباعد خلال عملية التسوق، مع تكثيف الإجراءات التوعوية ، واستعراض توفر المستلزمات الطبية والمواد الغذائية واستقرار أسعارها ، وتشديد الرقابة على الأسواق.ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتضافر الجهود لكي لا تُهدر جهود الدولة وما اتخذته من إجراءات للوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بذلك، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يدفع البلاء عن الجميع.// انتهى //01:33ت م0258

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