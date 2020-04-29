السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة



الرياض 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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01:31ت م

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