السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يطمئن خلال اجتماع مرئي مع غرفة العمليات المشتركة على الحالة الصحية للمصابين بكورونا المستجد



سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الوضع الصحي للحالات التي أعلن عنها بإصابتهم بفايروس

جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية، بمشاركة وكلاء إمارة المنطقة، حيث استعرض سموه الجهود الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الجديد وتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك والتقيد بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم .

بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور أشرف بن بشير البركة لشرح عن سير العمل في غرفة العمليات المشتركة، وعملية المسح النشط الذي تقوم به القطاعات الصحية بالمنطقة وتتبع الحالات المخالطة، والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حاثا سموه الجميع على التقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بالفايروس.

ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .

// انتهى //

01:09ت م

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سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الوضع الصحي للحالات التي أعلن عنها بإصابتهم بفايروس كورونا الجديد كوفيد -19، موجهاً سموه بتقديم فائق الاهتمام والرعاية الصحية لهم .جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية، بمشاركة وكلاء إمارة المنطقة، حيث استعرض سموه الجهود الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الجديد وتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك والتقيد بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم .بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور أشرف بن بشير البركة لشرح عن سير العمل في غرفة العمليات المشتركة، وعملية المسح النشط الذي تقوم به القطاعات الصحية بالمنطقة وتتبع الحالات المخالطة، والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حاثا سموه الجميع على التقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بالفايروس.ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .// انتهى //01:09ت م0253

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