السعودية اليوم / كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن موعد القبول للفصل التدريبي



ينبع 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تعلن كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن موعد القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم ١٤٤٢ هـ، حيث سيكون التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٥ /٠٦ / ٢٠٢٠ م، و حتى ١٧ / ١١ / ١٤٤١ هـ الموافق ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م.

ومن شروط القبول أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية، وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة (علمي)، أو المعهد الصناعي الثانوي، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن لا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات، ويمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال موقع بوابة القبول.

كما تتضمن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية برامج الدبلوم في التخصصات التدريبية التالية: قسم التقنية الكهربائية (تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم)، وقسم تقنية الاتصالات (تخصص الاتصالات)، وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص الإنتاج الميكانيكي)، وقسم الحاسب و تقنية المعلومات بتخصصاته (دعم فني -شبكات-برمجيات- تقنية الويب و الوسائط المتعددة).

يذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة، التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.

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