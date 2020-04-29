السعودية اليوم / حملات رقابية على مساكن العمالة برأس تنورة



رأس تنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب العمل برأس تنورة، حملات رقابية مشتركة مع اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية في المحافظة، شملت 5 مواقع لسكن العمالة للتأكد من تطبيقها جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الموجودة في الدليل الإرشادي لمكافحة فيروس

وأشاد مدير مكتب العمل برأس تنورة أحمد القباع، بدور هذه اللجان التي تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها سعياً للحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، حيث وضعت حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- صحة الإنسان في المقام الأول على هذه الأرض الطيبة سواءً كان مواطنا أو مقيما، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية بشكل عاجل وتطبيق اشتراطات السلامة، وفي حال عدم تطبيقها ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

// انتهى //

00:51ت م

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رأس تنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب العمل برأس تنورة، حملات رقابية مشتركة مع اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية في المحافظة، شملت 5 مواقع لسكن العمالة للتأكد من تطبيقها جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الموجودة في الدليل الإرشادي لمكافحة فيروس كورونا الذي سلم لمشرفي السكن.وأشاد مدير مكتب العمل برأس تنورة أحمد القباع، بدور هذه اللجان التي تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها سعياً للحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، حيث وضعت حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- صحة الإنسان في المقام الأول على هذه الأرض الطيبة سواءً كان مواطنا أو مقيما، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية بشكل عاجل وتطبيق اشتراطات السلامة، وفي حال عدم تطبيقها ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.// انتهى //00:51ت م0249

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