السعودية اليوم / 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 ابريل 2020 م واس

سجلت تونس 8 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم بأن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغت 279 حالة.

// انتهى //

00:41ت م

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تونس 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 ابريل 2020 م واسسجلت تونس 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 975 حالة مؤكدة، نتيجة القيام بـ 21477 تحليلاً مخبريًا ، من بينهم 211 في العاصمة تونس.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم بأن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغت 279 حالة.// انتهى //00:41ت م0241

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