السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في الإيجاز الصحفي اليومي أن مجموع الإصابات في فلسطين بلغ 501 مصابا، وعدد الحالات النشطة 402 حالة بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، كما تم عمل 30500 فحص منذ بدء الجائحة.

وأضافت أنه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية الفلسطينية فإن عدد إصابات الجالية الفلسطينية في الشتات 1021 حالة بينهم 60 حالة وفاة.

// انتهى //

00:41ت م

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رام الله 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في الإيجاز الصحفي اليومي أن مجموع الإصابات في فلسطين بلغ 501 مصابا، وعدد الحالات النشطة 402 حالة بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، كما تم عمل 30500 فحص منذ بدء الجائحة.وأضافت أنه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية الفلسطينية فإن عدد إصابات الجالية الفلسطينية في الشتات 1021 حالة بينهم 60 حالة وفاة.// انتهى //00:41ت م0239

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