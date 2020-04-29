السعودية اليوم / صحة المدينة‬ وفرق الرقابة بأمانة المدينة تنفذ حملات توعوية مشتركة بمراكز بيع المواد الغذائية



المدينة المنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تنفذ الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة وبمشاركة فرق التوعية الصحية الميدانية بصحة المدينة المنورة، حملات توعوية في مراكز بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية حفاظًا على صحة المستهلكين وسلامتهم.

وتعمل الفرق على إنشاء نقاط فرز بصري عند مداخل مراكز بيع المواد الغذائية لقياس درجة حرارة الجسم عبر جهاز للقياس بالأشعة تحت الحمراء، وتوزيع المعقمات والكمامات، كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية لدي المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص، بالإضافة إلى تقديم إرشادات عن الطريقة الصحيحة لاستخدام عربات التسوق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

// انتهى //

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المدينة المنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واستنفذ الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة وبمشاركة فرق التوعية الصحية الميدانية بصحة المدينة المنورة، حملات توعوية في مراكز بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية حفاظًا على صحة المستهلكين وسلامتهم.وتعمل الفرق على إنشاء نقاط فرز بصري عند مداخل مراكز بيع المواد الغذائية لقياس درجة حرارة الجسم عبر جهاز للقياس بالأشعة تحت الحمراء، وتوزيع المعقمات والكمامات، كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية لدي المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص، بالإضافة إلى تقديم إرشادات عن الطريقة الصحيحة لاستخدام عربات التسوق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد19 ".// انتهى //00:26ت م0236

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