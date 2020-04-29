السعودية اليوم / الجيش الموريتاني يوقف ستة مهاجرين



نواكشوط 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش الموريتاني المتواجدة على الشريط الحدودي مع مالي، ستة مهاجرين على متن شاحنة قادمة من مالي تحاول العبور إلى الأراضي الموريتانية بطريقة غير شرعية.

وقالت مصادر أمنية موريتانية: إن الجيش أوقف الشاحنة في محافظة الحوض الشرقي، حيث أعادها وركابها إلى القرى المالية التي قدمت منها.

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