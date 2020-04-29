شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يبشر المسلمين باقتراب العودة للحرمين والان نبدء بالتفاصيل

«كلها أيام ويرجع المصلين للحرم»، بهذه العبارة بشرّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عموم المسلمين باقتراب عودة المصليين إلى الحرمين الشريفين. وقال «السديس» في تصريح مصور: «لا تقلقوا أيها المسلمون، ما دمنا فى عصر سلمان الخير، وسمو ولى عهده الأمين، حفظهما الله، كما أبشر أنها أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين الشريفين، ودولتنا أحرص منا على صحتنا، وإيجاد البيئة الآمنة للجميع، لكن يحب علينا أن نحطاط».

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