السعودية تطالب بعودة جنوب اليمن إلى ما قبل "الطوارئ"

طالب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بضرورة تنفيذ ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وعودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء السعودي عبر تقنية الفيديو كونفرس، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وأشاد العاهل السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية" واس" بمبادرة التحالف العربي الخاصة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 151 خرقا لوقف إطلاق النار خلال آخر 48 ساعة.

كما اطلع مجلس الوزراء السعودي على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي .

وتمت الموافقة أيضا على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليونان في مجال خدمات النقل الجوي، والموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية .

وفي مجال الوقاية من الفساد، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد .