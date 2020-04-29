مجلس الوزراء السعودى يعقد جلسة افتراضية ويتخذ عدداً من القرارات الهامة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 12:15 صباحاً - ‏36 دقيقة مضت أخبار السعودية 116 زيارة

عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) جلسة افتراضية عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عدة قرارات، وأقرعدداً من الإجراءات.

وقرر المجلس الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه للمستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري، إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

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كما تم تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم، بين المملكة والحكومة المغربية والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشدد المجلس خلال جلسته على متابعة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في مدينة عدن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الانتقالي.

