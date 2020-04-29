، "بلدية الخرج": لن نسمح للمولات والمراكز التجارية بمزاولة النشاط غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البكيري": حتى الآن لم يتقدم أحد يفيد بتطبيقه جميع الاشتراطات اللازمة

كشف رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري عن عدم سماح البلدية لأي من المولات أو المراكز التجارية في المحافظة من مزاولة نشاطها غدًا، بسبب عدم تقيدها بتطبيق الاشتراطات اللازمة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "البكيري" في حديثه لـ "الخليج 365"؛ إنه وبعد قرار السماح للمولات والمراكز التجارية بمزاولة أنشطتها خلال فترة السماح من يوم 6 وحتى20 رمضان، قامت البلدية بتوزيع تعهدات على جميع أصحاب المولات والمراكز التجارية بالمحافظة مرفقة معها الاشتراطات اللازمة والتي من ضمنها مراجعة البلدية عند الانتهاء للتأكد من تطبيق كل شروط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا -COVID-19.

وأضاف؛ حتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد من تلك المولات والمراكز التجارية للبلدية لأخذ موافقة البلدية بمزاولة النشاط بعد التأكد من إكماله وتطبيقه للاشتراطات والضوابط الوقائية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأكد "البكيري" أن بلدية الخرج لن تسمح لأي مول أو مركز تجاري في المحافظة بمزاولة النشاط ما لم يطبق كل المتطلبات اللازمة التي فرضتها أمانة منطقة الرياض.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قبل أيام أمرًا بالسماح للمولات التجارية، ومحال تجارة الجملة وتجزئتها، لمزاولة نشاطها خلال الفترة من الـ 6 وحتى الـ 20 من شهر رمضان المبارك.

في حين وضعت أمانة منطقة الرياض 13 اشتراطًا إلزاميًا أمام أصحاب المولات والمراكز التجارية المشمولة بقرار السماح للعمل بها وتطبيقها قبل البدء بمزاولة نشاطها، وذلك بهدف ضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.الخرج بلدية الخرج المراكز التجارية فيروس كورونا الجديد