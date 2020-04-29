محمد بن مسعود - الدمام - نيوكاسل بحلته السعودية يسبق عمالقة أوروبا لحسم صفقة كبيرة

محمد البقمي

الخليج 365

2020-04-29

كشفت صحيفة “thesun” البريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يخطط للحصول على خدمات المدافع كوليبالي من صفوف نابولي، مشيرة إلى أن النادي توصل بالفعل مع إدارة نابولي لبحث مدى إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي، بمقتضى صفقة قد تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت “thesun”، أن كوليبالي، الذي سيشهد انخفاضًا كبيرًا في قيمته على خلفية تفشي فيروس كورونا، قد أبلغ باهتمام نيوكاسل بضمه، ويعد كوليبالي (28 عامًا)، من أبرز المدافعين في العالم حاليًا، وجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية في وقت سابق، مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ولم ينجح أي من هذه الأندية في ضمه. وتشير تقارير صحفية مختلفة إلى أن نيوكاسل سيشهد تغييرًا كبيرًا حال إتمام صفقة بيعه لصندوق الاستثمار السعودي، حيث يتوقع أن يتعاقد مع نجوم كبار، يتقدمهم كوليبالي، والأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، والفرنسي نبيل فقير (ريال بيتيس).