محمد بن مسعود - الدمام - قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية. وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا".ضمك تخفيض الرواتب فيروس كورونا الجديد ضمك يخفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني 50 % صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-29 قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية. وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا". Advertisements 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 12:20 AM قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية. وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا". ، ضمك يخفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني 50 % ،

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