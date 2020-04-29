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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الحزم مغادرة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي أندري لويز برفقة الطاقم الفني، إضافة للمحترفين البرازيليين الموجودين بالفريق، إلى بلادهم مساء اليوم.
ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة، قال فيها: "غادر مساء اليوم أندري لويز المدير الفني لفريق الحزم، برفقة أعضاء الجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول البرازيليين، قائد الفريق اليماو، ومورالها، والمهاجم كافو، مطار الملك خالد الدولي باتجاه البرازيل، وذلك بالتنسيق مع السفارة البرازيلية بالرياض".
وتأتي مغادرة الجهاز الفني واللاعبين لبلدانهم نتيجة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا.الحزم فيروس كورونا الجديد
الحزم: الجهاز الفني واللاعبون الأجانب يعودون للبرازيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28
أعلن نادي الحزم مغادرة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي أندري لويز برفقة الطاقم الفني، إضافة للمحترفين البرازيليين الموجودين بالفريق، إلى بلادهم مساء اليوم.
ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة، قال فيها: "غادر مساء اليوم أندري لويز المدير الفني لفريق الحزم، برفقة أعضاء الجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول البرازيليين، قائد الفريق اليماو، ومورالها، والمهاجم كافو، مطار الملك خالد الدولي باتجاه البرازيل، وذلك بالتنسيق مع السفارة البرازيلية بالرياض".
وتأتي مغادرة الجهاز الفني واللاعبين لبلدانهم نتيجة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:36 PM
أعلن نادي الحزم مغادرة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي أندري لويز برفقة الطاقم الفني، إضافة للمحترفين البرازيليين الموجودين بالفريق، إلى بلادهم مساء اليوم.
ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة، قال فيها: "غادر مساء اليوم أندري لويز المدير الفني لفريق الحزم، برفقة أعضاء الجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول البرازيليين، قائد الفريق اليماو، ومورالها، والمهاجم كافو، مطار الملك خالد الدولي باتجاه البرازيل، وذلك بالتنسيق مع السفارة البرازيلية بالرياض".
وتأتي مغادرة الجهاز الفني واللاعبين لبلدانهم نتيجة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا.
، الحزم: الجهاز الفني واللاعبون الأجانب يعودون للبرازيل ،
المصدر : الخليج 365
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