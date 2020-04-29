، "المعيرفي" لـ "الخليج 365": للأسرة النصيب الأكبر من الوقت في رمضان ،

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دعا المعلق الرياضي سمير المعيرفي الجميع إلى البقاء في المنزل ، من أجل سلامة الفرد والمجتمع معًا، وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة، وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وقال المعيرفي لـ "الخليج 365": "في البدء أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولاشك أن جهود الدولة كانت كبيرة وإيجابية تجاه التصدي لجائحة كورونا من خلال القرارات والإجراءات الاحترازية، وما هي إلا فترة قصيرة وتزول الغمة عن الأمة بمشيئة الله".
وأشار "المعيرفي" إلى أهمية التقيد بتوجيهات وزارة الصحة التي تصب في مصلحة الجميع، مقدمًا الشكر الجزيل لأبطال الصحة ولأبطال القطاعات الأمنية، الذين لم يألوا جهدًا في التفاني في عملهم، وبقي الدور على المواطن والمقيم بالاستماع للتعليمات وتنفيذ التوجيهات، حتى نتخطى هذا الوباء".
وعن برنامجه خلال الشهر الكريم قال "المعيرفي": "طقوس شهر رمضان مليئة بالطمأنينة والبرامج الدينية كقراءة القرآن وبعض الكتب الأخرى، وعدم إهمال الجانب الرياضي من خلال التمارين التي تُسهم في رفع درجة المناعة والحفاظ على الوزن المثالي، ولاشك أن منح الأسرة الوقت الكافي خلال شهر رمضان يعد سمة سنوية نعتاد عليها، نتجاذب الحديث، بل وممارسة بعض الألعاب الترفيهية ومشاهدة التلفاز معًا". المعلق الرياضي سمير المعيرفي فيروس كورونا الجديد
"المعيرفي" لـ "الخليج 365": للأسرة النصيب الأكبر من الوقت في رمضانأحمد سرور الخليج 365 2020-04-28
دعا المعلق الرياضي سمير المعيرفي الجميع إلى البقاء في المنزل ، من أجل سلامة الفرد والمجتمع معًا، وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة، وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وقال المعيرفي لـ "الخليج 365": "في البدء أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولاشك أن جهود الدولة كانت كبيرة وإيجابية تجاه التصدي لجائحة كورونا من خلال القرارات والإجراءات الاحترازية، وما هي إلا فترة قصيرة وتزول الغمة عن الأمة بمشيئة الله".
وأشار "المعيرفي" إلى أهمية التقيد بتوجيهات وزارة الصحة التي تصب في مصلحة الجميع، مقدمًا الشكر الجزيل لأبطال الصحة ولأبطال القطاعات الأمنية، الذين لم يألوا جهدًا في التفاني في عملهم، وبقي الدور على المواطن والمقيم بالاستماع للتعليمات وتنفيذ التوجيهات، حتى نتخطى هذا الوباء".
وعن برنامجه خلال الشهر الكريم قال "المعيرفي": "طقوس شهر رمضان مليئة بالطمأنينة والبرامج الدينية كقراءة القرآن وبعض الكتب الأخرى، وعدم إهمال الجانب الرياضي من خلال التمارين التي تُسهم في رفع درجة المناعة والحفاظ على الوزن المثالي، ولاشك أن منح الأسرة الوقت الكافي خلال شهر رمضان يعد سمة سنوية نعتاد عليها، نتجاذب الحديث، بل وممارسة بعض الألعاب الترفيهية ومشاهدة التلفاز معًا".
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:32 PM
طالب بمساعدة أبطال الصحة والقطاعات الأمنية بتنفيذ التوجيهات
دعا المعلق الرياضي سمير المعيرفي الجميع إلى البقاء في المنزل ، من أجل سلامة الفرد والمجتمع معًا، وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة، وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وقال المعيرفي لـ "الخليج 365": "في البدء أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولاشك أن جهود الدولة كانت كبيرة وإيجابية تجاه التصدي لجائحة كورونا من خلال القرارات والإجراءات الاحترازية، وما هي إلا فترة قصيرة وتزول الغمة عن الأمة بمشيئة الله".
وأشار "المعيرفي" إلى أهمية التقيد بتوجيهات وزارة الصحة التي تصب في مصلحة الجميع، مقدمًا الشكر الجزيل لأبطال الصحة ولأبطال القطاعات الأمنية، الذين لم يألوا جهدًا في التفاني في عملهم، وبقي الدور على المواطن والمقيم بالاستماع للتعليمات وتنفيذ التوجيهات، حتى نتخطى هذا الوباء".
وعن برنامجه خلال الشهر الكريم قال "المعيرفي": "طقوس شهر رمضان مليئة بالطمأنينة والبرامج الدينية كقراءة القرآن وبعض الكتب الأخرى، وعدم إهمال الجانب الرياضي من خلال التمارين التي تُسهم في رفع درجة المناعة والحفاظ على الوزن المثالي، ولاشك أن منح الأسرة الوقت الكافي خلال شهر رمضان يعد سمة سنوية نعتاد عليها، نتجاذب الحديث، بل وممارسة بعض الألعاب الترفيهية ومشاهدة التلفاز معًا".
، "المعيرفي" لـ "الخليج 365": للأسرة النصيب الأكبر من الوقت في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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