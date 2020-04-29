- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 12:28 AMنيوكاسل بحلته السعودية يسبق عمالقة أوروبا لحسم صفقة كبيرة
كشفت صحيفة “thesun” البريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يخطط للحصول على خدمات المدافع كوليبالي من صفوف نابولي، مشيرة إلى أن النادي توصل بالفعل مع إدارة نابولي لبحث مدى إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي، بمقتضى صفقة قد تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت “thesun”، أن كوليبالي، الذي سيشهد انخفاضًا كبيرًا في قيمته على خلفية تفشي فيروس كورونا، قد أبلغ باهتمام نيوكاسل بضمه، ويعد كوليبالي (28 عامًا)، من أبرز المدافعين في العالم حاليًا، وجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية في وقت سابق، مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ولم ينجح أي من هذه الأندية في ضمه. وتشير تقارير صحفية مختلفة إلى أن نيوكاسل سيشهد تغييرًا كبيرًا حال إتمام صفقة بيعه لصندوق الاستثمار السعودي، حيث يتوقع أن يتعاقد مع نجوم كبار، يتقدمهم كوليبالي، والأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، والفرنسي نبيل فقير (ريال بيتيس).
، نيوكاسل بحلته السعودية يسبق عمالقة أوروبا لحسم صفقة كبيرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر نيوكاسل بحلته السعودية يسبق عمالقة أوروبا لحسم صفقة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.