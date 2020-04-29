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ضبط حرس الحدود مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك.
ووفقًا للتفاصيل، فإن المركبين بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان ومصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك.
يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام.
جازان حرس الحدود المياه الإقليمية السعودية الأسماك
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 12:25 AM
في مركبي صيد بحارتهما 66 مصريًا .. وتم ضبطهما بالمياه الإقليمية السعوديةشاهد.. إتلاف ما يزيد على 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان
ضبط حرس الحدود مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك.
ووفقًا للتفاصيل، فإن المركبين بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان ومصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك.
يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام.
، شاهد.. إتلاف ما يزيد على 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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