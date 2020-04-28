السعودية | “الصحة” تنصح بتجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية خلال الصوم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:20 مساءً, 28 أبريل 2020 م المناطق_واس تواصلاً لجهود الصحة واستمراراً لرسائلها التوعوية فقد قدّمت “الصحة” عددا من النصائح بمناسبة شهر رمضان المبارك , ضمن حملتها (#صم_بصحة) التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .

ونصحت الوزارة عبر “إنفوجرافيك” نشرته في منصتها للتوعية “عش بصحة ” [email protected] وحسابها في “تويتر” أفراد المجتمع كافة بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية تجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية ضماناً لعدم العطش ، وكذلك اختيار الأطعمة الغنية بالسوائل وإضافتها لوجبة السحور مثل الخضار والفواكه لتجنب التعرض للجفاف .

كما طالبت الصحة الجميع بالتقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة لأن فوائدها أقل وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية .

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