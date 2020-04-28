شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط 62 طن «مخلل» مجهولة المصدر في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

داهمت وزارة التجارة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء معملاً يغش في تعبئة المخللات وتحجز 62 طن مجهولة المصدر وبعلامات تجارية غير مسجلة في تبوك. وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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