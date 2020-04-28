السديس : أبشّركم بهذا الأمر قريباً

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:13 مساءً - ‏14 دقيقة مضت أخبار السعودية 39 زيارة

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم (الثلاثاء)، أن أبواب الحرمين الشريفين ستفتح أمام المصلين قريباً بإذن الله.

وقال السديس، عبر حساب الرئاسة الرسمي على “سناب شات”: “أبشركم بأنها إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمّة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام”.