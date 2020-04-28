، بدءًا من يوم الأربعاء.. المولات تفتح أبوابها للجميع وحرارة الـ 38 شرطًا للدخول ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على الأمر الملكي للتخفيف عن المواطنين وزيادة الأنشطة المستثناة

تعود المولات لفتح أبوابها مجددًا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من رمضان 1441هـ بشروط من أبرزها توفير فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كل المداخل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وإضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) مبيّنة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

وقالت الأمانة: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كل أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.الأسواق التجارية فيروس كورونا الجديد