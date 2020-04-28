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بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة؛ 927 حالة من بين 2784 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.
وتوزعت حالات التعافي الـ 927 على كل من؛ مدينة مكة المكرمة بواقع 472 حالة، وجدة بـ 371، والطائف بـ 75 حالة، والقنفذة بـ 9 حالات.
يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 20077 حالة؛ منها 17141 حالة نشطة.مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:54 PM
موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة
بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة؛ 927 حالة من بين 2784 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.
وتوزعت حالات التعافي الـ 927 على كل من؛ مدينة مكة المكرمة بواقع 472 حالة، وجدة بـ 371، والطائف بـ 75 حالة، والقنفذة بـ 9 حالات.
يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 20077 حالة؛ منها 17141 حالة نشطة.
، 927 حالة تشافٍ من "كورونا" بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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