محمد بن مسعود - الدمام - بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة. ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة. "الخليج 365" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد. 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:54 PM Advertisements المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة. ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة. "الخليج 365" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد. الكلمات المفتاحية ، المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر ،

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