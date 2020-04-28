، لجنة الحكام تعقد اجتماعًا مرئيًا لمناقشة برنامجها خلال شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فيرناندو تريساكو اليوم الثلاثاء اجتماعًا عبر الاتصال المرئي بحضور نائبه يوسف ميرزا و72 حكمًا وحكمًا مساعدًا من حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.



وجاء الاجتماع استكمالاً لأعمال اللجنة في التعليم والتطوير المستمر بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتم خلال الاجتماع شرح طريقة العمل خلال شهر رمضان وآليات الاجتماع، حيث سيتم إجراء اختبارات في القانون وحالات الفيديو والتركيز على حالات VAR، ثم مناقشتها وشرحها في الاجتماع التالي.

وستعقد اللجنة خلال الأيام المقبلة محاضرات لمقيمي المقيمين، واستقطاب محاضرين دوليين لإقامة عددٍ من المحاضرات الدورية.الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيروس كورونا الجديد