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نفذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير الفرز البصري وقياس الحرارة والتوعية لـ ١٧١٧٠١ شخص، وذلك في نقاط الفرز البصري بالمنافذ البرية للمنطقة، حيث تواصل هذه النقاط مهامها التوعوية والوقائية، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أنها تنفذ تلك المهام بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما يتم الكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -، وتم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها وحتى فجر يوم الثلاثاء ٥ رمضان ١٤٤١هـ ، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.عسير صحة عسير الفرز البصري فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:36 PM
واصلت مهامها التوعوية والوقائية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا
نفذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير الفرز البصري وقياس الحرارة والتوعية لـ ١٧١٧٠١ شخص، وذلك في نقاط الفرز البصري بالمنافذ البرية للمنطقة، حيث تواصل هذه النقاط مهامها التوعوية والوقائية، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أنها تنفذ تلك المهام بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما يتم الكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -، وتم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها وحتى فجر يوم الثلاثاء ٥ رمضان ١٤٤١هـ ، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.
، "صحة عسير" تنفذ الفرز البصري لأكثر من 171 ألف شخص بالمنافذ البرية ،
المصدر : الخليج 365
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