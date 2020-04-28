شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل المواليد إلكترونيا وتوصيل شهادة الميلاد عبر العنوان الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الأحوال المدنية اليوم الثلاثاء، عن توفر خدمة جديدة فيما يتعلق بتسجيل المواليد. أعلنت الأحوال المدنية اليوم الثلاثاء، عن توفر خدمة جديدة فيما يتعلق بتسجيل المواليد. وقالت الأحوال عبر "تويتر" : "مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب اصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا."

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