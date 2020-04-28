شاهد..حبات البرد بشكل فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يمسك حبات البرد بشكل فيروس كورونا، ويعبر عن اندهاشه بها.
وظهر في الفيديو شخص ينادي على صديقه ويمسك فيه يديه حبات البرد التي ظهرت على هيئة " كورونا "، قائلًا سبحان الله ".
وأثار المقطع اندهاش نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين هل ذلك حقيقي أم لا، حيث لم يتضح مكان الواقعة.
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