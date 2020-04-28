خبير تقني يكشف عن التطبيقات التي يجب توافرها على الجوالات بالمملكة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الخبير التقني فيصل السيف، اليوم الثلاثاء، عن أهم التطبيقات التي يجب أن تتوافر على الجوالات في الفترة الحالية . كشف الخبير التقني فيصل السيف، اليوم الثلاثاء، عن أهم التطبيقات التي يجب أن تتوافر على الجوالات في الفترة الحالية . وشدد في برنامج "يا هلا" على أهمية تواجد تطبيقات الصحة والتطبيقات للقطاعات الأساسية مثل تطبيقي (أبشر وصحة). وقال إنه من أهم التطبيقات ايضا التطبيقات الاستهلاكية مثل تطبيقات المتاجر وغيرها.

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