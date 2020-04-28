شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يهاجم الأعمال الفنية بالمملكة: "العالم أخذ عنا أزفت صورة" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انتقد مواطن الأعمال الفنية التي يتم تقديمها عبر شاشات التلفزيون في المملكة على غرار مسلسل شباب البومب.

وقال المواطن إن أطفاله يتأثرون بشخصيات في أعمال فنية ينشرون كل ما هو بعيد عن عادات وأخلاقيات المملكة.

وروي المواطن موقف له مع نجله قائلا: "سألت ابني بتحبني أكتر ولا والدتك قال لي بحب عامر، وطلع عامر شخصية في مسلسل شباب البومب".

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ولفت إلى أنه حاول أن يتعرف على قدوة طفله وشاهد المسلسل ، فوجد عامر مثال للشاب السيء في المسلسل ولا ينشر سوى العادات التي لا تمت للمجتمع السعودي بصلة.

وأضاف أن بعض الأعمال الفنية باتت تشوه صورة المجتمع السعودي أمام العالم، داعيًا لفرض المزيد من الراقبة على هذه الأعمال.