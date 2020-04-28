شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مداهمة معمل يغش بتعبئة المخللات بعلامات تجارية غير مسجلة بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): تمكنت وزارة التجارة" بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في تبوك، من مداهمة معملاً يغش بتعبئة المخللات وتحجز 62 طن مجهولة المصدر وبعلامات تجارية غير مسجلة. تمكنت وزارة التجارة" بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في تبوك، من مداهمة معملاً يغش بتعبئة المخللات وتحجز 62 طن مجهولة المصدر وبعلامات تجارية غير مسجلة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مداهمة معمل يغش بتعبئة المخللات بعلامات تجارية غير مسجلة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.