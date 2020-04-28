شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج: ستعود مكة ويُفتح الحرم بالتزامنا بالتعليمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، للحد من خطورة تفشي هذا الفيروس، وحتى تعود الأوضاع لطبيعتها في السعودية والعالم أجمع.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “بإذن الله، ثم بقيادة حكومتنا الرشيدة، والتزامنا نحن بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ستعود مكة ويُفتح الحرم وتعود زيارة مسجد رسول الله ﷺ للناس من شتى بقاع الأرض … مشاعر المسلمين معنا وتدعمنا من كل مكان”.

ويذكر أن المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.