آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت المديرية العامة للمرور، خدمة مبايعة المركبات عير من للمركبات الخصوصي، وخطوات إتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات . كشفت المديرية العامة للمرور، خدمة مبايعة المركبات عير من للمركبات الخصوصي، وخطوات إتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات . وتتضمن الخطوات الآتي: • معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة. • قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد . • دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة . • دخول المشتري على منصة أبشر و (قبول أو رفض طلب المبايعة). • قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية . • حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة. Advertisements • دخول البائع منصة أبشر واختيار "اتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة . • بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع . • قيام المشتري بالتأمين على المركبة. وأوضحت أنه قبل تنفيذ العملية يجب مراعاة الآتي: • عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري. • سريان رخصة السير. • أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و 150 ألف ريال . • الخدمة في وقتها الحالي متاحة للمواطنين فقط. وأكدت المديرية أنه لا يشترط حاليا وجود شهادة الفحص الفني الدوري.

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